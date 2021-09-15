Уже 16 вересня норвезька Буде-Глімт та луганська Зоря зіграють у межах матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій-2021/2022. Гра відбудеться у місті Буде на стадіоні Аспміра. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Букмекери вважають, що підопічні Віктора Скрипника не зможуть подолати суперника в гостях. За їхніми прогнозами, фаворитом поєдинку Ліги конференцій є саме господарі поля – Буде-Глімт.

На успіх луганчан приймають ставки з коефіцієнтом 4.20, на перемогу норвезького клубу дають 1.82. А нічию у цьому поєдинку оцінюють в 3.74.

На те, що Буде-Глімт не програє на домашньому полі, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.22. Водночас на те, що Зоря не програє, дають 2.00.

Відзначимо, що Буде-Глімт – один з восьми клубів, які дебютують на груповому етапі єврокубку цього сезону. Норвезька команда раніше ніколи не грала з українцями.

А ось луганський клуб ще ніколи не виходив до плей-оф єврокубків. Зоря потрапила до Ліги конференцій, не зумівши пройти кваліфікацію в Лізі Європи.

Норвежці розпочали сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вони двічі програли польській Легії (3:2; 2:0). Потім у кваліфікації ЛК клуб з Норвегії поборов ісландський Валюр, литовський Жальгіріс і косовську Приштину.

У поточному норвезькому чемпіонаті Буде-Глімт займає друге місце, відстаючи на одне очко від Мольде.