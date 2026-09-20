Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 20 вересня: ЗСУ знищили 1560 окупантів та 56 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували понд 1500 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 20 вересня
- особового складу – близько 1 517 990 осіб (+1 560),
- танків – 12 356 од. (+4),
- бойових броньованих машин – 25 361 од. (+4),
- артилерійських систем – 50 067 од. (+56),
- РСЗВ – 2 146 од. (+3),
- засобів ППО – 1 659 од. (+2),
- літаків – 442 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 695 од. (+23),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 од. (+1 833),
- крилатих ракет – 5 111 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 од. (+423),
- спеціальної техніки – 4 716 од. (+13).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.