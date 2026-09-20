Минулої доби Сили оборони ліквідували понд 1500 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 20 вересня

  • особового складу – близько 1 517 990 осіб (+1 560),
  • танків – 12 356 од. (+4),
  • бойових броньованих машин – 25 361 од. (+4),
  • артилерійських систем – 50 067 од. (+56),
  • РСЗВ – 2 146 од. (+3),
  • засобів ППО – 1 659 од. (+2),
  • літаків – 442 од.,
  • гелікоптерів – 356 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 695 од. (+23),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 од. (+1 833),
  • крилатих ракет – 5 111 од.,
  • кораблів / катерів – 35 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 од. (+423),
  • спеціальної техніки – 4 716 од. (+13).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.