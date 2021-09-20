Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України-2021

Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 вересня, зустрінуться у межах матчу за Суперкубок України-2021. Гра відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо

На думку букмекерів, обидві команди мають рівні шанси на завоювання трофею. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх київського клубу оцінюють так само у 2.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.55.

На перемогу Шахтаря або Динамо після компенсованого часу чи серії пенальті однаковий коефіцієнт — 1.90.

Також букмекери дають 1.98 на те, що перший гол заб’ють гірники, а ось на те, що першими рахунок відкриють підопічні Мірчи Луческу — 1.99. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе відзначитися у матчі в основний чи компенсований час оцінюють у 13.50.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із Андрієм Коваленком. Йому асистуватимуть Семен Шлончак і Андрій Скрипка, четвертий суддя – Ігор Пасхал. Арбітр VAR – Євген Арановський.

У восьмому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо у компенсований арбітром час змогло взяти три очки у матчі з Олександрією, а в іншому матчі Шахтар розгромив Маріуполь.

Фото: ФК Шахтар, ФК Динамо Київ