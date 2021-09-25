У п’ятницю, 24 вересня, відбувся матч Колос – Ворскла у межах дев’ятого туру української прем’єр-ліги. Поєдинок проходив на стадіоні Колос, Ковалівка.

Колос – Ворскла – огляд матчу

Уже з перших хвилин гри господарі поля мали шанси відкрити рахунок завдяки пенальті. Але Чурко не зумів реалізувати його.

Згодом полтавчани заволоділи м’ячем і не віддавали його гравцям Колосу. На 36-й хвилині Ворскла вийшли вперед завдяки Тиллю.

У другому таймі обидві команди намагалися забити у ворота, однак успіхів не зазнавали.

Таким чином Ворскла із мінімальним рахунком – 1:0 – виграла у ковалівського клубу.

У турнірній таблиці УПЛ Колос розташовується на 10-му місці із 8 очками. Водночас Ворсклі дісталося третя сходинка з 18 балами.

У наступному турі клуб із Ковалівки прийме вдома Чорноморець, а команда з Полтави – Інгулець.

Колос – Ворскла – 0:1.

Голи: О. Тілль, 36.

Стартові склади:

Колос: Фесюн, Ільїн, Гавриш, Петров, Новак (Сітчінава, 76), Чорноморець, Мілько (Нурієв, 89), Богданов (Задоя, 53), Ренан (Костишин, 46), Чурко, Лисенко.

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков (Челядін, 27), Тамм, Яворський, Скляр, О. Тілль, Пуцлін, Рангел, Степанюк (Якубу, 86), Кане.

Фото: Колос