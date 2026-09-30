Російські війська вночі та вранці 30 вересня здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

У Києві внаслідок ударів загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

Тяжкі наслідки атаки зафіксували на Київщині. У Вишгороді під завалами зруйнованого приватного будинку загинула дитина 2012 року народження.

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На Житомирщині російські удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури та приватні підприємства у трьох районах.

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що українські F-16 за час бойового застосування збили вже понад 3 150 повітряних цілей. Також військові фіксують подальшу модернізацію російських БпЛА.

Про ці та інші події ночі та ранку 30 вересня — читайте у дайджесті.

Ракетно-дронова атака на Київ

У ніч проти 30 вересня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували одразу у кількох районах столиці, виникли пожежі та руйнування, пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура.

У Святошинському районі горів приватний житловий будинок, ще близько десяти будинків пошкоджені.

У Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю — там загорілися покрівля та будівельні матеріали на шостому поверсі. Також виникли пожежа та руйнування у складській будівлі, а ще за однією адресою горів двоповерховий приватний будинок.

У Голосіївському районі горіли лазня, побутівка та бетонозмішувач, а в Солом’янському — трав’яний настил на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежі.

Станом на ранок відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів.

Через масовану атаку пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура Києва. У місті виникли перебої з електропостачанням. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, і станом на ранок світло повернули 8 тис. родин.

Наслідки попередніх російських ударів позначилися і на якості повітря. Вранці Київ накрили туман та забруднення.

У ДСНС пояснили, що після обстрілів у повітрі залишилися дим і сажа, а через антициклон та майже повну відсутність вітру вони накопичилися ближче до поверхні землі.

Жителям, особливо Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки, рекомендували тимчасово не відчиняти вікна, за можливості користуватися очищувачами повітря та провести вологе прибирання.

Атака на Київщину

Київська область у ніч проти 30 вересня зазнала російської ракетної атаки.

У Вишгороді внаслідок влучання зруйнований приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт під уламками конструкцій рятувальники виявили дитину 2012 року народження.

Надзвичайники намагалися її врятувати, однак дитина загинула.

Загалом внаслідок атаки на Київщину травмовані ще троє людей. Серед постраждалих також є дитина.

У Вишгороді виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській споруді. Крім того, знищені вісім гаражів. Кількість пошкоджених та знищених автомобілів уточнюється.

Пожежі ліквідовані, однак роботи з усунення наслідків російської атаки продовжуються.

Удари по критичній інфраструктурі Житомирщини

Уночі російські війська атакували Житомирську область. Наслідки зафіксували у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, а також об’єкти на територіях приватних підприємств. На місцях виникли пожежі.

Крім того, горіли чотири легкові автомобілі. Рятувальники ліквідували всі займання.

Фахівці обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місцях також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям.

Українські F-16 збили понад 3 150 повітряних цілей

Українські пілоти F-16 за час бойового застосування винищувачів збили понад 3 150 повітряних цілей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, серед них — 666 крилатих ракет та близько 2 500 безпілотників різних типів.

Крім того, українські F-16 завдали понад 650 авіаударів по наземних цілях російських військ.

Про результати бойового застосування літаків говорили під час зустрічі української делегації на чолі з командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком із представниками Lockheed Martin.

Сторони також обговорили посилення можливостей наявних в Україні F-16 та перспективу переходу Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.

Росія модернізує свої безпілотники

Російські війська продовжують удосконалювати безпілотники, зокрема встановлюють на них якісніші камери з вищою роздільною здатністю.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, один російський БпЛА може поєднувати одразу кілька функцій — вести розвідку, використовуватися для удару або працювати як ретранслятор.

Також російські дрони можуть бути пов’язані між собою mesh-мережею. У такому випадку інформація передається між безпілотниками ланцюжком і зрештою доходить до оператора.

Поблизу українсько-білоруського кордону фіксують випадки, коли російські БпЛА рухаються один за одним та долають значні відстані.

Водночас підтвердженої інформації про використання російськими військами веж у Білорусі для таких завдань наразі немає.

Окупанти відбирають допомогу у жителів Олешок

Українські військові за допомогою дронів доставляють продукти жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

За словами керівниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, остання така доставка була наймасштабнішою — людям скинули близько 4 тонн продуктів.

Частина місцевих жителів змогла отримати пакунки. Водночас, за інформацією МВА, російські військові відбирають у людей доставлені продукти та перевіряють походження товарів.

Гасаненко також повідомила про випадки викрадення місцевих жителів. За її словами, одна із сімей зникла після того, як її членів забрали російські військові. Інформації про їхню подальшу долю немає.

Інцидент із рейсом flydubai

Рейс flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, подав спочатку аварійний код 7700, а згодом код 7500, який використовується у випадках незаконного втручання.

Після цього літак змінив маршрут над Саудівською Аравією. За інформацією ізраїльських джерел у службах безпеки, ВПС Ізраїлю підняли винищувачі.

На борту перебували близько 180 пасажирів. Згодом літак приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

Попередньо інцидент могли пов’язувати з бійкою на борту. Ізраїльський 12-й канал повідомив, що конфлікт нібито стався між пілотами — українцем та росіянином. У наданій інформації офіційного підтвердження цієї версії немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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