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Марія Степанюк |

Україна повертає своє! Зеленський привітав Усика з перемогою

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа та завоювання чотирьох поясів за версіями WBA, IBF, IBO та WBO.

— Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую!

Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога. Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! Усик! Україна, – написав Зеленський у соціальних мережах.

Усик завоював пояси, якими до 2015 року володів Володимир Кличко, а Ентоні Джошуа свого часу завершив еру Кличків у надважкій вазі, здолавши Володимира у його останньому бою у кар’єрі.

Бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком відбувся у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем Готспур.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру 117:112, 116:112 і 116:112.

Для українця це лише третій бій у надважкій вазі. До цього він здобув дві перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою.

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