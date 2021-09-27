Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик вирішив зробити подарунок американському мільярдеру й інженеру Ілону Маску після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа.
34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.
– Дякую всім за підтримку. Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT та індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе, – написав Усик.
Thanks to everyone for your support!
A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.
Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO
— Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021
Відзначимо, що раніше Олександр Усик випустив криптовалюту.
NFT-токени (невзаємозамінні токени) – унікальний цифровий сертифікат, що зберігається в блокчейні, гарантує оригінальність предмета, а також дає ексклюзивні права на нього.
Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа у Лондоні тривав максимальні 12 раундів. За підсумками поєдинку судді одноголосно віддали перемогу українцю – 117:112, 116:112 та 116:112.
Таким чином Усик відібрав у британця чотири чемпіонські титули – WBO, WBA, IBF, IBO.
Ба більше, після сенсаційної перемоги Усик очолив світовий рейтинг боксерів у суперважкій вазі. Водночас у списку P4P найкращих боксерів незалежно від вагової категорії він піднявся на 4-е місце.