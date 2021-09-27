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Анастасія Рогожінська |

Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм

Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик вирішив зробити подарунок американському мільярдеру й інженеру Ілону Маску після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа.

34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.

Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм
Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм
Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм
Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм
Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм / 2 фотографии

– Дякую всім за підтримку. Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT та індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе, – написав Усик.

Відзначимо, що раніше Олександр Усик випустив криптовалюту.

NFT-токени (невзаємозамінні токени) – унікальний цифровий сертифікат, що зберігається в блокчейні, гарантує оригінальність предмета, а також дає ексклюзивні права на нього.

Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа у Лондоні тривав максимальні 12 раундів. За підсумками поєдинку судді одноголосно віддали перемогу українцю – 117:112, 116:112 та 116:112.

Таким чином Усик відібрав у британця чотири чемпіонські титули – WBO, WBA, IBF, IBO.

Ба більше, після сенсаційної перемоги Усик очолив світовий рейтинг боксерів у суперважкій вазі. Водночас у списку P4P найкращих боксерів незалежно від вагової категорії він піднявся на 4-е місце.

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Фото: УНІАН

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