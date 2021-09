Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик вирішив зробити подарунок американському мільярдеру й інженеру Ілону Маску після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа.

34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.

Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм / 2 фотографии

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO

— Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021