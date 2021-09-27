Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик вирішив зробити подарунок американському мільярдеру й інженеру Ілону Маску після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа.

34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.

Усик подарує Маску свою криптовалюту та космічний костюм / 2 фотографии

– Дякую всім за підтримку. Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT та індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе, – написав Усик.

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO — Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021

Відзначимо, що раніше Олександр Усик випустив криптовалюту.

NFT-токени (невзаємозамінні токени) – унікальний цифровий сертифікат, що зберігається в блокчейні, гарантує оригінальність предмета, а також дає ексклюзивні права на нього.

Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа у Лондоні тривав максимальні 12 раундів. За підсумками поєдинку судді одноголосно віддали перемогу українцю – 117:112, 116:112 та 116:112.

Таким чином Усик відібрав у британця чотири чемпіонські титули – WBO, WBA, IBF, IBO.

Ба більше, після сенсаційної перемоги Усик очолив світовий рейтинг боксерів у суперважкій вазі. Водночас у списку P4P найкращих боксерів незалежно від вагової категорії він піднявся на 4-е місце.