Київське Динамо у середу, 29 вересня, проведе матч у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені проти Баварії. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Прогноз на матч Баварія – Динамо Київ

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Юліана Нагельсманна. На перемогу мюнхенців приймають ставки з коефіцієнтом 1.09. Успіх біло-синіх оцінюють в 27.00. Нічийний результат зустрічі — 12.00.

На те, що баварці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.12, а на підопічних Мірчи Луческу — 6.10. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 40.00.

Матч у Мюнхені довірили судити італійській бригаді арбітрів на чолі з рефері Марко Гуїдою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Філіпо Мелі та Джорджіо Перетті. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Фабіо Мареска. За систему VAR відповідатиме Паоло Валері.

Це буде одинадцята зустріч команд в історії. П’ять разів перевага була на боці Баварії, чотири рази сильнішими були кияни, а ще один раз команди розійшлися нічиєю.

Востаннє суперники зустрічалися у Лізі чемпіонів у березні 2000 року у Києві на стадіоні Валерія Лобановського. Та гра завершилася перемогою Динамо з рахунком 2:0.

У першому турі групового етапу Динамо Київ розійшлося нічиєю із португальською Бенфікою (0:0), а Баварія на виїзді розгромила каталонську Барселону (0:3).

Фото: Getty Images, ФК Динамо Київ