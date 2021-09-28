Київське Динамо зустрінеться із мюнхенською Баварією у межах матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбудеться 29 вересня у Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена.
Початок матчу о 22.00 за київським часом.
Де дивитися Баварія — Динамо Київ?
Вітчизняні вболівальники можуть подивитися гру у прямому ефірі на платформі MEGOGO на каналі MEGOGO Футбол 1.
Це буде одинадцята зустріч команд в історії. П’ять разів перевага була на боці Баварії, чотири рази сильнішими були кияни, а ще один раз команди розійшлися нічиєю.
Востаннє суперники зустрічалися понад 20 років тому на стадії групового етапу Ліги чемпіонів у 2000 році. Тоді гра у Києві на стадіоні Валерія Лобановського завершилася перемогою Динамо з рахунком 2:0.
Після першого туру групового етапу київське Динамо посідає третє місце у квартеті Е, маючи в активі одне очко, як і португальська Бенфіка. Лідером групи є мюнхенська Баварія (3), а на останньому місці розташувалася Барселона, яка поки не набрала очок.