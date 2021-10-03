Кличко не планує тренувати Усика: не треба ламати те, що працює

Мер Києва Віталій Кличко не планує тренувати чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

За словами столичного градоначальника, у нього просто не вистачить на це часу.

– Я обіцяв, що Усик стане чемпіоном світу. І ми, як промоутери, зробили для цього все. Хоча це заслуга переважно Олександра. Зараз вкрай важливо не ламати конструкцію, яка привела його до успіху. Якщо все працює, міняти нічого не потрібно, – заявив він.

Кличко зазначив, що бокс залишиться у його серці назавжди, проте зараз він більше зайнятий політикою.

Київський мер додав, що в Усика є потужна команда, яка вже змогла привести його до чемпіонства за чотирма версіями – WBO, WBA, IBF, IBO.

Легендарний боксер висловив упевненість, що діючі тренери Усика зможуть привести його до другої поспіль перемоги над британцем Ентоні Джошуа.