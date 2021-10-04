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Марія Степанюк |

Рейтинг WTA: Світоліна ризикує залишити топ-10 найсильніших тенісисток світу

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на сьому сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Таке падіння стало наслідком невдалого виступу на турнірі серії WTA-500 у Чикаго.

Українку в рейтингу потіснила представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса, яка стала переможницею турніру у Чикаго. Мугуруса випереджає Світоліну на 219 очок, а від вильоту з першої десятки Еліну відділяє 641 очко.

Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Калініна опустилися в рейтингу

Ще три українки, котрі перебувають у перші сотні рейтингу теж погіршили своє становище.

Друга ракетка України Марта Костюк опустилася на одну сходинку і тепер посідає 58 місце. Недалеко від неї розташувалася Ангеліна Калініна, яка втратила дві позиції і тепер 62-га. Донедавна другий номер серед українок Даяна Ястремська наразі лише 75-а.

Лідером світового рейтингу залишається австралійка Ешлі Барті, друга сходинка за білорускою Аріною Сабаленка, а замикає топ-3 представниця Чехії Кароліна Плішкова.

Еліна Світоліна поступилася в 1/4 фіналу у Чикаго Онс Жабер із Тунісу. Для Еліни це була четверта зустріч із цією тенісисткою і перша поразка.

Джерело: WTA

Фото: Depositphotos

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