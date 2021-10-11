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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Президента Бразилії не пустили на футбольний матч через відсутність щеплення

Жаїр Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару не зміг потрапити на стадіон, щоб подивитися гру бразильських грандів Сантос – Греміо у межах чемпіонату Бразилії.

Клуби бразильської Серії А дозволили відвідувати футбольні матчі лише особам, котрі мають щеплення від Covid-19 або негативний ПЛР-тест.

— Я хотів подивитися гру Сантоса, але вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Але чому?, – поскаржився біля стадіону журналістам Болсонару.

Матч Сантоса та Греміо відбувся у штаті Сан-Паулу на стадіоні Віла Бельміро і завершився перемогою господарів 1:0, завдяки голу Вагнера Леонардо у компенсований арбітром час.

Бразильський президент активно виступає проти масової вакцинації від коронавірусу і карантинних заходів. У період, коли у Бразилії фіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу, Болсонару закликав населення “припинити скиглити”.

У Сан-Паулу він перебував під час відпустки. Раніше його штрафували за те, що він не носив маски там, де потрібно це робити.

У вересні президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення. Йому довелося їсти на вулиці.

Джерело: Goal.com

Фото: Depositphotos

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