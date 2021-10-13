Українська збірна з футболу робитиме все можливе, щоб потрапити на чемпіонат світу-2022.

У цьому запевнив в. о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков під час прес-конференції за підсумками матчу з командою Боснії і Герцеговини 12 жовтня.

Поки наставник української команди не робив жодних прорахунків та, стверджує, що навіть не мав часу для цього.

– Я тільки дивився матч Казахстан – Фінляндія, коли їхали на гру. Казахстанці виходили до нас із палаючими очима, а потім два поєдинки програли, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією, – аналізує гру суперників Олександр Петраков.

Про шанси збірної України у відборі на чемпіонат світу говорить лаконічно:

– Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють!

Поки ж, за словами в. о. головного тренера, гравці української команди засмучені результатом гри 12 жовтня. Петраков обіцяє проаналізувати з футболістами помилки та зробити висновки.

Разом із тим, додає, що для нього стало несподіванкою, коли вболівальники на стадіоні Арена Львів почали скандувати його прізвище.

– Після цього зіграти 1:1 навіть соромно в душі. Дуже вдячний Львову й уболівальникам, не очікував такого прийому, – зізнається він.

12 жовтня матч Україна – Боснія і Герцеговина завершився з рахунком 1:1. В іншому матчі відбіркової групи D в Нур-Султані збірна Казахстану програла футболістам Фінляндії з рахунком 0:2.

Наразі Україна після семи матчів посідає друге місце в турнірній таблиці із дев’ятьма очками. У Франції після шести матчів – на три очки більше.

Слідом за Україною йдуть Фінляндія – вісім очок після шести матчів, Боснія і Герцоговина – сім після шести матчів та Казахстан – три після семи матчів.

Таким чином українська збірна зіграла внічию шість із семи матчів відбору на чемпіонат світу-2022.

Останній матч із Боснією і Герцеговиною запланований на 21.45 16 листопада. Команди зіграють на стадіоні Біліно Поле.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ