16 листопада Україна проведе матч-відповідь проти Боснії та Герцеговини у межах відбіркового туру на Чемпіонат світу з футболу-2022. А перед цим, 11 листопада, збірна у товариському матчі зустрінеться з Болгарією. Тренер національної збірної з футболу Олександр Петраков оголосив склад команди на ці матчі.

Так, у список викликаних гравців, зокрема, повернулися Тарас Качараба та Олександр Зінченко, які відновилися після травм. Також у матчі Україна – Боснія та Герцеговина зіграє Віктор Коваленко, Руслан Маліновський та Денис Гармаш. Ці гравці привернули увагу тренерів виступами у своїх командах.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, виступить у складі національної збірної проти Боснії та Герцеговини вперше з 2017 року.

Склад збірної на матч Україна – Боснія та Герцеговина

Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан, Дмитро Різник.

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Едуард Соболь, Тарас Качараба.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков, Віктор Коваленко .

Резервний список: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца, Ігор Харатін, Олександр Піхальонок.

Збірна України розпочне збір уже 8 листопада. 11 листопада в Одесі пройде товариський матч Україна – Болгарія.

Проти Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022 синьо-жовті зіграють на виїзді. Матч відбудеться, у вівторок, 16 листопада, у місті Зениця.

Перша зустріч України проти збірної Боснії та Герцеговини пройшла 12 жовтня у Києві. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1. Тоді Петраков вкотре не викликав Руслана Маліновського. Перед цим він розповідав про конфлікт з футболістом, адже Маліновський нібито дуже ображається, коли не бачить свого прізвища у заявці на матчі.

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