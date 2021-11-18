Міжнародна жіноча тенісна асоціація (WTA) стурбована довкола ситуації, що виникла із китайською тенісисткою Пен Шуай.

На початку листопада спортсменка звинуватила екс-прем’єр-міністра Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях після чого зникла. Після цього китайський державний канал CGTN показав електронний лист, який нібито написала Шуай.

Why is the cursor visible in this screenshot? Who’s taken that screenshot and when? Who sent it? #China #PengShuai #ZhangGaoli https://t.co/pUQaO4VC2H — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 17, 2021

У ньому вона відмовляється від усіх звинувачень та пише, що перебуває у повній безпеці.

— Я просто відпочиваю вдома, все гаразд, – йдеться у листі.

За версією CGTN, письмо адресоване голові WTA Стіву Саймону, але розпочинається зі слів: Привіт усім, це Пен Шуай. За словами Саймона, йому важко повірити у справжність листа, а сам електронний лист лише посилив побоювання щодо безпеки та долі спортсменки.

Він закликав розслідувати ситуацію та надати Китаєм “незалежні й переконливі докази”, що з Пен все гаразд.

У самому Китаї зберігають мовчання щодо ситуації із Пен Шуай.

Звинувачення на адресу чиновника компартії

Заява Шуай стала першим випадком публічного обвинувачення у сексуальному насильстві представника вищого керівництва комуністичної партії КНР.

Спортсменка на початку листопада у китайській соцмережі Weibo опублікувала повідомлення, в якому заявила, що її примушували до сексу із Чжаном Гаолі, який обіймав посаду прем’єр-міністра Китаю в 2013-2018 роках.

Гаолі – близький соратник голови КНР Сі Цзіньпіна та відомий у Китаї партійний діяч.

Шуай швидко видалила сповіщення, але його встигла прочитати величезна кількість користувачів. Після цього тенісистка перестала виходити на зв’язок.

Раніше у Китаї зникали люди після критики компартії, але зазвичай це були бізнесмени. Ситуація з Пен Шуай – перший випадок серед спортсменів.

На початку цього тижня перша ракетка світу Новак Джокович сказав, що сподівається, що з Пен все гаразд, додавши, що він “шокований” ситуацією. Занепокоєння висловила й японка Наомі Осака. Чимало тенісистів опублікували повідомлення під гештегом #WhereIsPengShuai (Де Пен Шуай, – Ред.).

Що відомо про Пен Шуай?

35-річна китайська тенісистка виступає в одиночному та парному розрядах. У парному рейтингу у 2014 році вона посідала першу сходинку.

Шуай виграла два титули серії Grand Slam у парному розряді – Вімблдон-2013 та Roland Garros-2014.

У Пен є понад півмільйона підписників на Weibo – китайському аналогу Twitter.