Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Китайська тенісистка зникла після того, як звинуватила екс-прем’єра КНР у насильстві

Марія Степанюк редактор стрічки
Пен Шуай

Міжнародна жіноча тенісна асоціація (WTA) стурбована довкола ситуації, що виникла із китайською тенісисткою Пен Шуай.

На початку листопада спортсменка звинуватила екс-прем’єр-міністра Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях після чого зникла. Після цього китайський державний канал CGTN показав електронний лист, який нібито написала Шуай.

У ньому вона відмовляється від усіх звинувачень та пише, що перебуває у повній безпеці.

— Я просто відпочиваю вдома, все гаразд, – йдеться у листі.

За версією CGTN, письмо адресоване голові WTA Стіву Саймону, але розпочинається зі слів: Привіт усім, це Пен Шуай. За словами Саймона, йому важко повірити у справжність листа, а сам електронний лист лише посилив побоювання щодо безпеки та долі спортсменки.

Він закликав розслідувати ситуацію та надати Китаєм “незалежні й переконливі докази”, що з Пен все гаразд.

У самому Китаї зберігають мовчання щодо ситуації із Пен Шуай.

Звинувачення на адресу чиновника компартії

Заява Шуай стала першим випадком публічного обвинувачення у сексуальному насильстві представника вищого керівництва комуністичної партії КНР.

Спортсменка на початку листопада у китайській соцмережі Weibo опублікувала повідомлення, в якому заявила, що її примушували до сексу із Чжаном Гаолі, який обіймав посаду прем’єр-міністра Китаю в 2013-2018 роках.

Гаолі – близький соратник голови КНР Сі Цзіньпіна та відомий у Китаї партійний діяч.

Шуай швидко видалила сповіщення, але його встигла прочитати величезна кількість користувачів. Після цього тенісистка перестала виходити на зв’язок.

Раніше у Китаї зникали люди після критики компартії, але зазвичай це були бізнесмени. Ситуація з Пен Шуай – перший випадок серед спортсменів.

На початку цього тижня перша ракетка світу Новак Джокович сказав, що сподівається, що з Пен все гаразд, додавши, що він “шокований” ситуацією. Занепокоєння висловила й японка Наомі Осака. Чимало тенісистів опублікували повідомлення під гештегом #WhereIsPengShuai (Де Пен Шуай, – Ред.).

Що відомо про Пен Шуай?

35-річна китайська тенісистка виступає в одиночному та парному розрядах. У парному рейтингу у 2014 році вона посідала першу сходинку.

Шуай виграла два титули серії Grand Slam у парному розряді – Вімблдон-2013 та Roland Garros-2014.

У Пен є понад півмільйона підписників на Weibo – китайському аналогу Twitter.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка