Міжнародна жіноча тенісна асоціація (WTA) стурбована довкола ситуації, що виникла із китайською тенісисткою Пен Шуай.

На початку листопада спортсменка звинуватила екс-прем’єр-міністра Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях після чого зникла. Після цього китайський державний канал CGTN показав електронний лист, який нібито написала Шуай.

Why is the cursor visible in this screenshot? Who’s taken that screenshot and when? Who sent it? #China #PengShuai #ZhangGaoli https://t.co/pUQaO4VC2H

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 17, 2021