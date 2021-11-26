Жеребкування стикових матчів європейського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу-2022 відбулося 26 листопада у швейцарському Ньоні.
За три путівки для участі у Мундіаль у Катарі змагатимуться 12 національних команд, серед яких збірна України.
Збірна України перед процедурою жеребкування опинилася серед несіяних команд згідно набраній кількості очок у своїй групі у матчі з першою, третьою, четвертою та п’ятою командами.
Суперником збірної України в 1/2 фіналу плей-оф стане національна збірна Шотландії.
Результати жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2022:
- Шотландія – Україна/Уельс – Австрія
- Росія – Польща/Швеція – Чехія
- Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина
Якщо підопічні Олександра Петракова успішно пройдуть Шотландію, то далі на них чекає переможець пари Уельс – Австрія.
Коли відбудуться стикові матчі?
- 1/2 фіналу – 24 березня 2022 року;
- фінали – 29 березня 2022 року.
Безпосередньо фінальна стадія Мундіалю у Катарі запланована на період з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Всього у стадії плей-оф візьмуть участь десять команд, які посіли другі місця у своїх групах у відборі на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Ще дві команди – це переможці своїх груп у турнірі Ліги націй сезону-2020/21, а саме Австрія та Чехія. Вони не змогли напряму потрапити на Мундіаль та не потрапили у стикові матчі з другого місця.
Синьо-жовті точно не могли зустрітись зі збірною Росії, адже УЄФА розвів команди. За форматом стикових матчів спочатку сіяні зіграють проти несіяних, а згодом переможці пар між собою.