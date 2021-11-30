Нагороду Золотий м’яч-2021 всьоме у кар’єрі здобув Ліонель Мессі, який захищає кольори збірної Аргентини та французького ПСЖ.

Другим став форвард Баварії Роберт Левандовскі, третє місце за хавбеком Челсі Жоржиньо. У топ-5 також увійшли футболіст Реала Карім Бензема та гравець Челсі Н’голо Канте.

Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Алексія Путельяс – хавбек каталонської Барселони та збірної Іспанії.

Церемонія вручення нагороди відбулася 29 листопада у паризькому театрі Шатле. Футбольний Оскар найкращому футболістові світу щорічно вручає авторитетне видання France Football.

Ліонель Мессі, за якого всьоме віддали свої голоси футбольні фахівці та журналісти, компенсував неоднозначний сезон довгоочікуваною перемогою у Кубку Америки зі збірною Аргентини. Також він виграв Кубок Іспанії з Барселоною та став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2020/21.

Його головним конкурентом був Роберт Левандовскі, який у цьому сезоні продемонстрував неймовірну та унікальну статистику – форвард став єдиним, хто у 2021-му забив понад 50 голів.

Він переписав вічний рекорд Герда Мюллера забитих м’ячів у Бундеслізі за один сезон, виграв чемпіонат Німеччини, Суперкубок Німеччини і клубний чемпіонат світу.

Інші лауреати за версією France Football:

найкращий молодий футболіст (Копа Трофі) – хавбек Барселони та збірної Іспанії Педрі;

– хавбек Барселони та збірної Іспанії найкращий бомбардир – форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі;

– форвард Баварії та збірної Польщі найкращий голкіпер – воротар ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма;

– воротар ПСЖ та збірної Італії найкращий клуб року – лондонський Челсі.

8 листопада France Football оприлюднив 30 претендентів на нагороду. Головними фаворитами називали форварда Баварії Роберта Левандовскі, нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, футболіста Реала Каріма Бензема, хавбека Челсі Жоржиньо та футболіста Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

У 2020 році нагороду вирішили не вручати через пандемію. Головним фаворитом тоді називали Роберта Левандовскі, але скасування премії позбавило його бажаної нагороди.