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Де дивитися бій Ломаченко — Коммі та повний кард вечора боксу

Марія Степанюк редактор стрічки
Ломаченко Коммі

Бій Ломаченко — Коммі відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку (США). Поєдинок проходитиме у межах вечора боксу на на легендарній арені Madison Square Garden. Орієнтовний початок – близько 6.00 за київським часом.

Де дивитися бій Ломаченко – Коммі?

Підтримати нашого боксера можна буде завдяки прямій трансляції на платформі MEGOGO, яка розпочне показ вечора боксу о 4.00 за київським часом.

Для того, щоб переглянути бій, необхідно мати передплату Спорт (вартість 199 грн/місяць) або Максимальна (299 грн/місяць). Вартість трансляції наразі – 29 грн та 49 грн, якщо користувач вирішить придбати перегляд у день бою.

Також поєдинок у Нью-Йорку покажуть британський телеканал Sky Sports, американські кабельні мовники ESPN та ESPN+. Перегляд бою можливий також за системою per pay view.

Загалом поєдинок транслюватимуть у понад 50 країнах світу.

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Повний кард вечора боксу Ломаченко — Коммі:

  • Василь Ломаченко (Україна) — Річард Коммі (Гана) – 12 раундів, легка вага;
  • Джаред Андерсон (США) — Олександр Тесленко (Канада) – 8 раундів, важка вага;
  • Джош Бауза (США) — Майкл Вільямс мол. (США) – 8 раундів, перша напівсередня вага;
  • Джеймс Вілкінс (США) — Хуан Тапіа (США) – 8 раундів, напівлегка вага;
  • Ксандер Зеєс (Пуерто-Рико) — Алессіо Мастронунціо (Італія) – 6 раундів, перша середня вага;
  • Джо Вард (Ірландія) — Бріттон Норвуд (США) – 6 раундів, напівважка вага;
  • Кейшон Девіс (США) — Хосе Зарагоса (Мексика) – 6 раундів, легка вага;
  • Пабло Вальдес (США) — Хуліо Сезар Санчез (Домініканська республіка) – 6 раундів, напівсередня вага;
  • Келвін Девіс (США) — Браян Еммануель Рамірез (США) – 4 раунди, напівсередня вага;
  • Ніко Алі Уолш (США) — Реєс Санчес (Мексика) – 4 раунди, середня вага.
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Промо до бою Ломаченко – Коммі

За тиждень до поєдинку промоушн Top Rank презентував ефектне промо до бою Ломаченко – Коммі.

— Два колишні чемпіони опинилися на одному шляху – на шляху повернення до величі, – наголошується у відео.

У своєму останньому бою, що відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані. Загалом на рахунку українця 15 перемог, з яких 11 нокаутом, та дві поразки.

Коммі виграв 30 поєдинків, з яких 27 достроково, у його пасиві три поразки. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він здолав нокаутом домініканця Джексона Марінеса.

Фото: Getty Images

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