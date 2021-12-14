Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі вперше в історії відбудеться не на стадіоні, а на річці. Про це повідомили в організаційному комітеті змагань.

— На річці Сені — найвидовищніша та найдоступніша церемонія відкриття в історії Олімпійських ігор. Відкрита для всіх, відкрита для вас, – повідомили в оргкомітеті Токіо-2022.

26-07-2024 Paris, la Seine, ses monuments, ses quais…pour un spectacle unique. Célébrons le sport dans la ville ! #Paris2024 vous invite à la première cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques au cœur de la ville ! pic.twitter.com/6drQJijubO — Paris 2024 (@Paris2024) December 14, 2021

Очікується, що делегації команд, які візьмуть участь в Іграх, розмістяться на 160 човнах, які пропливуть річкою від мосту Аустерліц до Єнського мосту, розташованого в районі Ейфелевої вежі.

Таким чином свідками церемонії відкриття, що відбудеться 26 липня 2024 року, зможуть наживо побачити не менше 600 тис. глядачів.

Літні Олімпійські ігри-2024 мають відбутися з 26 липня до 11 серпня. У програмі змагань у Парижі буде представлено 32 види спорту. До 28 основних видів додали брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг та серфінг.

Джерело: Paris 2024