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Вперше в історії: церемонія відкриття Олімпіади у Парижі відбудеться на річці

Марія Степанюк редактор стрічки
Олімпіаді-2024 у Парижі відкриття

Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі вперше в історії відбудеться не на стадіоні, а на річці. Про це повідомили в організаційному комітеті змагань.

— На річці Сені — найвидовищніша та найдоступніша церемонія відкриття в історії Олімпійських ігор. Відкрита для всіх, відкрита для вас, – повідомили в оргкомітеті Токіо-2022.

Очікується, що делегації команд, які візьмуть участь в Іграх, розмістяться на 160 човнах, які пропливуть річкою від мосту Аустерліц до Єнського мосту, розташованого в районі Ейфелевої вежі.

Таким чином свідками церемонії відкриття, що відбудеться 26 липня 2024 року, зможуть наживо побачити не менше 600 тис. глядачів.

Літні Олімпійські ігри-2024 мають відбутися з 26 липня до 11 серпня. У програмі змагань у Парижі буде представлено 32 види спорту. До 28 основних видів додали брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг та серфінг.

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Джерело: Paris 2024

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