Футболіст Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду та його дівчина Джорджина Родрігес розсекретили стать своїх майбутніх дітей.

Для цього пара влаштувала гендер-вечірку, а допомагали їм у цьому старші діти португальської зірки. Коротенький зафільмований процес із вечірки опублікували Джорджина та Криштіану.

— Де починається життя, а любов ніколи не закінчується, – так підписала пара відповідне відео в Instagram.

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У ньому можна побачити, як старші діти Роналду – Криштіану-молодший, Єва, Матео та Алана Мартіна синхронно луснули чорні кульки, з яких полетіло рожеве та блакитне конфеті.

Це означає, що Криштіану та Джорджина очікують на хлопчика та дівчинку.

Про те, що Роналду та Родрігес очікують на двійню стало відомо у жовтні 2021 року. Про це футболіст повідомив у соціальних мережах, прикріпивши до посту спільне фото з коханою та знімком УЗД.

Відомо, що футболіст познайомився зі своєю коханою у 2016 році у бутику Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.