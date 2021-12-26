Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) презентувала символічну збірну найкращих гравців, які грають у Європі, за підсумками 2021 року.
З 11 футболістів, що увійшли до команди, шість є представниками клубів англійської Прем’єр-ліги.
Примітно також, що у списку не знайшлося місця цьогорічному лауреату Золотого м’яча аргентинцю Ліонелю Мессі, а ось його одвічний конкурент португалець Криштіану Роналду опинився у символічній команді.
Місце на тренерському містку команди зайняв 47-річний головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель.
Символічна збірна Європи за версією IFFHS:
- Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ).
- Захисники: Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті), Джорджіо К’єлліні (Італія, Ювентус), Леонардо Бонуччі (Італія, Ювентус), Сесар Аспілікуета (Іспанія, Челсі).
- Півзахисники: Жоржіньо (Італія, Челсі), Н’голо Канте (Франція, Челсі), Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті).
- Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, Парі Сен-Жермен), Кріштіану Роналду (Португалія, Манчестер Юнайте), Роберт Левандовськи (Польща, Баварія).
Наприкінці листопада видання France Football оголосило лауреатів премії Золотий м’яч. Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку, а трофей дістався Ліонелю Мессі.
Скандальна нагорода аргентинцю спричинила обговорення щодо зміни процедури голосування Золотого м’яча.
Джерело: IFFHS