Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Без Мессі: IFFHS назвала символічну збірну за підсумками 2021 року

Марія Степанюк редактор стрічки
Роберт Левандовскі

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) презентувала символічну збірну найкращих гравців, які грають у Європі, за підсумками 2021 року.

З 11 футболістів, що увійшли до команди, шість є представниками клубів англійської Прем’єр-ліги.

Примітно також, що у списку не знайшлося місця цьогорічному лауреату Золотого м’яча аргентинцю Ліонелю Мессі, а ось його одвічний конкурент португалець Криштіану Роналду опинився у символічній команді.

Місце на тренерському містку команди зайняв 47-річний головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель.

Символічна збірна Європи за версією IFFHS:

  • Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ).
  • Захисники: Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті), Джорджіо К’єлліні (Італія, Ювентус), Леонардо Бонуччі (Італія, Ювентус), Сесар Аспілікуета (Іспанія, Челсі).
  • Півзахисники: Жоржіньо (Італія, Челсі), Н’голо Канте (Франція, Челсі), Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті).
  • Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, Парі Сен-Жермен), Кріштіану Роналду (Португалія, Манчестер Юнайте), Роберт Левандовськи (Польща, Баварія).

Наприкінці листопада видання France Football оголосило лауреатів премії Золотий м’яч. Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку, а трофей дістався Ліонелю Мессі.

Скандальна нагорода аргентинцю спричинила обговорення щодо зміни процедури голосування Золотого м’яча.

Читайте
Рейтинг ФІФА: збірна України завершує рік у топ-25

Джерело: IFFHS

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка