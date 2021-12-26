Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) презентувала символічну збірну найкращих гравців, які грають у Європі, за підсумками 2021 року.

З 11 футболістів, що увійшли до команди, шість є представниками клубів англійської Прем’єр-ліги.

Примітно також, що у списку не знайшлося місця цьогорічному лауреату Золотого м’яча аргентинцю Ліонелю Мессі, а ось його одвічний конкурент португалець Криштіану Роналду опинився у символічній команді.

Місце на тренерському містку команди зайняв 47-річний головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель.

Символічна збірна Європи за версією IFFHS:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ).

Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ). Захисники: Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті), Джорджіо К’єлліні (Італія, Ювентус), Леонардо Бонуччі (Італія, Ювентус), Сесар Аспілікуета (Іспанія, Челсі).

Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті), Джорджіо К’єлліні (Італія, Ювентус), Леонардо Бонуччі (Італія, Ювентус), Сесар Аспілікуета (Іспанія, Челсі). Півзахисники: Жоржіньо (Італія, Челсі), Н’голо Канте (Франція, Челсі), Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті).

Жоржіньо (Італія, Челсі), Н’голо Канте (Франція, Челсі), Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті). Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, Парі Сен-Жермен), Кріштіану Роналду (Португалія, Манчестер Юнайте), Роберт Левандовськи (Польща, Баварія).

Наприкінці листопада видання France Football оголосило лауреатів премії Золотий м’яч. Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який тривалий час вважався головним фаворитом у боротьбі за трофей, посів другу сходинку, а трофей дістався Ліонелю Мессі.

Скандальна нагорода аргентинцю спричинила обговорення щодо зміни процедури голосування Золотого м’яча.

Джерело: IFFHS