Поважаю та співпрацюватиму: Новака Джоковича депортують з Австралії

Австралійський апеляційний суд відхилив апеляцію на рішення про анулювання візи сербського тенісиста Новака Джоковича.

За підсумками слухань, що відбулися в неділю, 16 січня, було вирішено, що першу ракетку світу депортують з Австралії.

За словами голови Верховного суду Джеймса Олсопа, судді одноголосно відхилили заяву Джоковича. Понад те, тенісиста зобов’язали сплатити судові витрати.

У відповідь серб заявив, що розчарований рішенням про його депортацію та відсутністю можливості взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open).

– Я поважаю рішення суду та співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого від’їзду з країни, – повідомив тенісист.

За словами знаменитості, йому вкрай незручно через те, що він опинився у центрі уваги протягом останніх тижнів.

Він побажав усім гравцям, які візьмуть участь у турнірі, всього найкращого та удачі.

Нагадаємо, візу Новаку Джоковичу анулювали після його прибуття до Мельбурну 6 січня, коли тенісист не надав доказів для звільнення від вакцинації, яка є обов’язковою для в’їзду до Австралії.

15 січня Міністерство охорони здоров’я країни повідомило про те, що експерти отримали підтвердження того, що Джокович перехворів на коронавірус, тому не становить загрози для інших учасників турніру.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open) стартує у понеділок, 17 січня.