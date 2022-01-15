У неділю австралійський апеляційний суд заслухає аргументи у справі щодо анулювання візи сербського тенісиста Новака Джоковича.

Раніше міністр імміграції Алекс Хоук ухвалив рішення про скасування візи Джоковичу. Наразі першій ракетці світу чоловічого тенісу загрожує депортація з Австралії та заборона на в’їзд протягом трьох років.

Джокович прибув у країну, щоб виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open), що стартує у понеділок.

Нагадаємо, що візу Джоковичу вперше анулювали одразу після його прибуття до Мельбурну 6 січня. Тоді прикордонники заявили, що тенісист не надав належних доказів для отримання медичного звільнення від вакцинації. Однак у пізніше суд скасував це рішення.

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Та й самі австралійці, які досить довго жили в умовах суворих карантинних обмежень, були обурені тим, що тенісисту дозволили в’їхати до Австралії, попри те, що він не має щеплень.

Очікується, що Джокович залишиться в імміграційному центрі до закінчення судового розгляду.