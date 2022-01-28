Колишній український боксер Володимир Вірчіс помер у віці 48 років. Про його смерть повідомили низка українських ЗМІ.

Причини смерті не уточнюються. Але у ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи з’явилася інформація, що він наклав на себе руки.

Друзі боксера підтвердили його смерть Фактам ICTV. Вони розповіли, що останнім часом Вірчіс перебував у депресії, а напередодні він вийшов з дому та зник.

У соціальній мережі Facebook друзі боксера вже залишають спогади про нього та співчувають у зв’язку зі смертю Вірчіса.

— Володимир Володимирович пішов. Сумуємо та співчуваємо сім’ї. Світ тримається на небайдужих, чуйних і завжди готових допомогти людях, – написав бізнесмен Тимофій Нагорний.

Що відомо про Вірчіса?

Вірчіс – уродженець Каховки. На профі-ринзі він виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, зокрема 21 – нокаутом.

У 2003-04 роках Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У 2007 році після перемоги над італійцем Паоло Відоца він завоював чемпіонський титул EBU.

У своєму останньому бою Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса у 2009 році.

Джерело: Український бокс. Перезавантаження.