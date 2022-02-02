Українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Це перший зафіксований випадок Covid-19 серед спортсменів в олімпійській команді України.

Про це повідомив тренер жіночої збірної України Урош Велепець у Пекіні. За його словами, біатлоністка готувалася до зимових Олімпійських ігор 2022 майже цілий рік.

– Боялися цього з першого дня. Пішов ефект доміно. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними, – розповів він.

За словами тренера, українська біатлоністка жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. У спортсменки зафіксували високу температуру, проте вранці їй стало трохи краще.

– Треба зрозуміти, чи зможе вона повернутися у ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів, – наголосив він.

Коронавірус на Олімпіаді 2022

Це не перший випадок позитивного результату тесту на коронавірус в олімпійській команді України, однак перший саме серед спортсменів.

Наприкінці січня тренер збірної з біатлону отримав різні результати Covid-тестів після прибуття на Олімпіаду, яка відбудеться у Пекіні.

Після приїзду тренер команди отримав позитивний тест, а незабаром – негативний. Наразі він перебуває на самоізоляції, оскільки потрібно отримати два негативні результати Covid-тесту.

Джерело: Суспільне Спорт