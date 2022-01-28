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Тренер збірної з біатлону отримав різні результати Covid-тестів після прибуття на Олімпіаду

Юля Захарченко редакторка стрічки
Тренер збірної з біатлону отримав різні результати Covid-тестів після прибуття на Олімпіаду

Збірна України з біатлону однією з перших серед українських олімпійців прибула на зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Незабаром після приїзду тренер команди отримав позитивний тест на коронавірус.

Згодом Юрай Санітра здав ще один Covid-тест, який показав негативний результат. Зараз тренер перебуває в окремому приміщенні до особливого розпорядження Організаційного комітету Олімпіади.

Планується, що вдень 28 січня Юрай Санітра зробить ще один тест на коронавірус. Тоді ОКО ухвалюватиме рішення, чи зможе старший тренер команди повернутися до роботи, чи піде на самоізоляцію.

У Пекін у складі української делегації прибули 23 людей, серед яких є 10 спортсменів. Після прильоту команда у повному складі здала тести на Covid-19.

Якщо Санітра піде на самоізоляцію, тоді з українськими олімпійцями можуть продовжити роботу інші тренери – Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

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Джерело: Федерація біатлону України

Фото: Depositphotos

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