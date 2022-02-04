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Український боксер Усик дебютував у професійному футболі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олександр Усик

Професійний український боксер Олександр Усик дебютував за житомирський клуб Полісся проти рівненського Вересу на товариському матчі футбольного турніру Winter Cup 2022.

Чемпіон світу з боксу вийшов на заміну на 77-й хвилині замість новачка Полісся Пилипа Будківського. Український журналіст та блогер Дмитро Поворознюк, який виступав за Верес, протягом гри залишився у запасі.

Поєдинок перенесли з 3 на 4 лютого через погіршення погодних умов у Туреччині. Зустріч футбольних команд завершилася перемогою житомирського Полісся з рахунком 2:1.

На 10-й хвилині рахунок відкрив центральний захисник рівненського Вереса футболіст Роман Гончаренко. На 31-й хвилині правий вінгер Полісся Дмитро Шастал зрівняв рахунок.

На 69-й хвилині третій та останній у цьому поєдинку гол забив спортсмен Денис Янаков. Саме він приніс перемогу житомирському Поліссю на товариському матчі футбольного турніру Winter Cup 2022.

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Фото: УНІАН

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