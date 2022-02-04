Професійний український боксер Олександр Усик дебютував за житомирський клуб Полісся проти рівненського Вересу на товариському матчі футбольного турніру Winter Cup 2022.

Чемпіон світу з боксу вийшов на заміну на 77-й хвилині замість новачка Полісся Пилипа Будківського. Український журналіст та блогер Дмитро Поворознюк, який виступав за Верес, протягом гри залишився у запасі.

Поєдинок перенесли з 3 на 4 лютого через погіршення погодних умов у Туреччині. Зустріч футбольних команд завершилася перемогою житомирського Полісся з рахунком 2:1.

На 10-й хвилині рахунок відкрив центральний захисник рівненського Вереса футболіст Роман Гончаренко. На 31-й хвилині правий вінгер Полісся Дмитро Шастал зрівняв рахунок.

На 69-й хвилині третій та останній у цьому поєдинку гол забив спортсмен Денис Янаков. Саме він приніс перемогу житомирському Поліссю на товариському матчі футбольного турніру Winter Cup 2022.