Афганістан, Грузія та Україна: як пов’язані війни Росії та Олімпійські Ігри

На час Олімпіади всі війни зупиняються. Традицію, започатковану в Давній Греції, прагнули перенести й на відновлені змагання. В сучасному світі з’явився і ще один звичай – говорити, що “спорт поза політикою”.

Проте ані перше, ані друге твердження так і не втілилися у життя. Навпаки – Олімпіада нерідко ставала інструментом політики та навіть війн.

Зокрема, такими методами користувалися в СРСР. Вперше Олімпійські ігри саме для прикриття військових цілей спробували використати влітку 1980 року. Тоді змагання проходили у Москві.

За кілька місяців до них СРСР увів війська в Афганістан. Офіційна версія: для підтримки дружнього комуністичного режиму. Завданням уряду, та особливо КДБ, було коштом змагань пом’якшити удар по іміджу держави.

Та бажаного ефекту радянська верхівка не отримала. Навіть навпаки, більшість західних та мусульманських країн на знак протесту бойкотували Олімпіаду.

– Потім, звісно, пропаганда зробила з цього великий успіх. Тому що найбільш конкурентні команди не приїхали. І таким чином Радянський Союз і соціалістичний табір практично стали домінантами у спорті, – розповідає доктор історичних наук Павло Гай-Нижник.

Президент РФ Володимир Путін, як колишній КДБіст, виявився хорошим учнем радянської машини. Тому знову Олімпіаду Росія використала для прикриття і вторгнення в Грузію 8 серпня 2008 року, і окупації Криму 2014 року.

Як згодом з’ясує розвідка, підозріле скупчення російських військ в Краснодарському краї поруч з півостровом було помічене ще до початку масових сепаратистських мітингів в Криму. Перекидання додаткових військ пояснили тим, що вони нібито для охорони змагань.

Та чи стане Олімпіада в Пекіні 2022 новим інструментом у війні Путіна? Експерти, опитані Фактами тижня, кажуть, що все можливо. Окрім того, вони звернули увагу на те, що саме в день закінчення Олімпіади, 20 лютого, завершуються спільні російсько-білоруські військові навчання.

А через три дні, 23 лютого, важливий для Путіна День Радянської Армії. Зважаючи на його прихильність до символічних дат, вторгнення цілком можливе.