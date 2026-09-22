Україна та Сполучені Штати домовилися тісніше співпрацювати у санкційному напрямі. Сторони також обговорили потребу України у перехоплювачах балістичних ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з сенаторами США у Нью-Йорку у вівторок, 22 вересня.

Зустріч Зеленського із сенаторами США: що відомо

– Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими. Домовились, що наші команди тісніше попрацюють на санкційному напрямі, – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі президент України розповів сенаторам про пропозиції щодо деескалації, які планує обговорити з Дональдом Трампом.

Зараз дивляться

Сторони також обговорили потребу України в перехоплювачах балістичних ракет та виклики напередодні зими.

– Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські Петріоти зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 вересня 2026 року президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, який отримав назву на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Документ передбачає посилення економічного тиску на Росію, зокрема через заходи щодо її енергетичного та оборонного секторів.

За словами Зеленського, українська та американська команди домовилися посилити співпрацю над санкційним напрямом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.