Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд у короткій програмі.

На зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні за свій прокат він набрав 113,97 балів.

Примітка: Спершу у відеоролику виступ Чена на Іграх-2018, виконання короткої програми у Пекіні починається з 5.03)

Він покращив результат дворазового олімпійського чемпіона японця Юдзуру Ханю, який той встановив у 2020 році на чемпіонаті Чотирьох континентів. Тоді Ханю набрав 111,82 балів.

Чен виконав фліп, потрійний аксель, каскад четверний лутц та потрійний тулуп.

Чен зайняв перше місце за підсумками короткої програми на Олімпіаді у Пекіні. Друге місце у японця Юми Кагіями (108,12), третім став ще один представник Японії Сьома Уно.

22-річний Натан Чен – триразовий чемпіон світу. У складі збірної США у Пекіні він завоював срібло на командному турнірі, а на Іграх-2018 у корейському Пхьончхані став бронзовим призером разом із командою.

Довільна програма у фігурному катанні у чоловіків на Іграх-2022 відбудеться 10 лютого. Початок запланований на 3.30 за київським часом.

У довільній програмі також виступить українець Іван Шмуратко, який кваліфікувався до цієї частини змагань за підсумками виконання короткої програми. 20-річний спортсмен отримав за свій виступ від суддів 78,11 балів.