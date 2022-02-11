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Джима у топ-10 спринтерської гонки: скільки українок відібралися до персьюту

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юлія Джима

На біатлонній трасі у китайському Чжанцянкоу на зимових Олімпійських іграх-2022 відбулася четверта гонка – жіночий спринт. На старт вийшло 89 учасниць, які мали подолати найкоротшу дистанцію – 7,5 км.

Україна була представлена в індивідуальному спринті лише трьома біатлоністками за максимальної квоти у чотири спортсменки: Юлією Джимою, Іриною Петренко та Анастасією Меркушиною, яка приєдналася пізніше після звістки про позитивні тести у Білосюк.

Найкращий результат серед українок у спринті на Олімпіаді-2022 продемонструвала Юлія Джима, яка фінішувала восьмою. Після стрільби лежачи вона посідала проміжне четверте місце, але на стійці промахнулася з другим пострілом і втратила кілька позицій.

Останнє коло Юлія пройшла не так переконливо і фінішувала восьмою з 30-секундним відривом від італійки Доротеї Вірер, яка стала бронзовою медалісткою.

Анастасія Меркушина не змогла закрити одну мішень під час першої стрільби, але добре відпрацювала на стійці і стала 24-ю. Ще одна біатлоністка Ірина Петренко втратила шанси на медалі ще у першій стрільбі, коли не закрила дві мішені, але завдяки успішній стійці, замкнула топ-40.

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Таким чином, усі три українські біатлоністки відібралися у гонку переслідування на Олімпіаді-2022. Найвище місце матиме Джима, її відставання складатиме 1:07 хвилини.

Олімпійською чемпіонкою спринту стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. Срібло дісталося представниці Швеції Ельвіра Еберг, а бронза італійці Доротеї Вірер.

Жіноча гонка переслідування (персьют) на Олімпіаді-2022 відбудеться у неділю, 13 лютого. Початок запланований на 11.00 за київським часом.

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Фото: Getty Images

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