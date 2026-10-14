Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу зареєструвати для Росії одну з найбільших партій супутникових станцій Starlink. У Києві затримали агента ФСБ, який планував активувати для росіян 148 інтернет-терміналів.

Про це СБУ повідомила в середу, 14 жовтня.

Агент ФСБ намагався оформити 148 Starlink для РФ

За даними спецслужби, оперативні дії української контррозвідки не дали ворогу використати термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.

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Розслідування встановило, що завдання російської спецслужби виконував 18-річний колишній студент одного зі столичних коледжів, якого завербувала ФСБ.

У поле зору російської спецслужби юнак потрапив після того, як закінчив навчання на електрозварника й почав шукати “швидкі” заробітки в Telegram-каналах.

– В одному з чатів на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку “легких” грошей. Протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані свої родичів та знайомих, – йдеться у повідомленні.

Після цього агент підготував фіктивні персональні дані, щоб зареєструвати для російської спецслужби ще 133 термінали.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали на гарячому біля поштового відділення. Там він збирався активувати чергову партію інтернет-станцій.

Крім того, правоохоронці заблокували раніше оформлені термінали Starlink. Їхні реєстраційні дані фігурант передав своєму куратору з Росії через месенджер.

Під час обшуків у затриманого вилучили кілька смартфонів, які містять докази його співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінований злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у липні військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, який погодився зареєструвати для ворога системи Starlink.

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