За підсумками 12-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія продовжує утримувати лідерські позиції у медальному заліку.

У середу на Олімпіаді-2022 розіграли ще вісім комплектів нагород у п’яти видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, фристайлі та шорт-треці.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце у рейтингу продовжує обіймати Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли вже 13 золотих, сім срібних та вісім бронзових нагород. Другою йде Німеччина, у якої десять золотих, шість срібних та чотири бронзові медалі.

Третій день поспіль трійку лідерів замикають США. Американці вісім разів підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу. Також в їхньому активі шість срібних та чотири бронзові медалі.

Четвертою йде КНР: вони мають сім золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі. А п‘яту сходинку посідає Австрія. Олімпійці цієї країни взяли шість золотих, сім срібних та чотири бронзові медалі.

У медальному заліку, за підсумками середи, з’явилася й Україна. Завдяки сріблу Олександра Абраменка наша олімпійська команда на 23 позиції.

15 лютого буде визначено володарів ще семи комплектів медалей зимових Ігор-2022. Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року.

Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.