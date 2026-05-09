Щороку 9 травня Україна, Європейський Союз та інші держави відзначають День Європи. Свято було започатковане на знак миру та єдності на європейському континенті.

Для України ця дата є не лише нагадуванням про євроінтеграцію, а й символом незламного прагнення до свободи, гідності та демократичних цінностей, за які сьогодні бореться кожен свідомий громадянин. Українці святкують разом із ЄС, підтверджуючи свій вибір бути частиною великої європейської родини.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем Європи у листівках, щоб ви нагадали рідним та близьким про важливість єдності, миру і спільних європейських цінностей.

День Європи – привітання у листівках

Зазначимо, що День Європи в Україні почали офіційно відзначати у 2003 році, однак дату 9 травня закріпили лише у 2023 році. Про історію Дня Європи в Україні – читайте у нашому матеріалі.

