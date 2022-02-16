Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Саша у нас кінь, хвороба його не взяла: Аблаєв про спалах Covid та срібло Абраменка

Леонід Веселков журналіст Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Енвер Аблаєв

Тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв та наставник новоспеченого віцечемпіона Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Олександра Абраменка поділився своїми емоціями після суперфіналу в лижній акробатиці.

У коментарі Фактам ICTV Аблаєв також розповів про нереалізовані сподівання у Пекіні, спалах коронавірусу та стрибок Абраменка.

— Надзвичайні емоції. На початку всіх змагань тут у нас були великі труднощі. Ми не змогли виступити на командних змаганнях – для нас це було великим ударом. Усі ці чотири роки я збирав та готував команду саме до командних змагань. Для мене дуже важливо було виграти перші командні змагання на Олімпіаді. Але, на жаль, Covid вніс свої корективи.

Ми прилетіли зі зборів у Пекін з червоної зони в зелену. Ми всі були здорові. Перші п’ять днів у всіх були негативні тести. А потім просто один за одним почалися позитивні тести, і ми не змогли виставити команду.

Ми привезли п’ять конкурентоспроможних спортсменів, котрі реально могли боротися не просто за медаль. Кожен день я жив думкою, щоб виграти саме золото на змаганнях. Але ми не змогли взяти участі, бо нам не вистачило спортсменів.

Хлопців випустили в день змагань з карантину. Вони бігли сюди на тренування. Саша Окіпнюк – молодець, кваліфікувався. І сьогодні він мав бути у суперфіналі, адже стрибнути back/double full-double full-full в ноги з невеличкою похибкою – це, за всіма підрахунками, мінімум 125-124 бали. Але його опустили. На жаль, із суддями не посперечаєшся, нехай це буде на їхній совісті. Потім відіграємося.

Читайте
Велике щастя, що це вдалося! Абраменко про свій виступ та конкуренцію на Олімпіаді

— Завмерло серце, коли в Абраменка було 116 балів?

– Завмерло дуже. Тобто у мене було таке відчуття 50/50, що буде медаль. Я розумів, що це не дуже багато. Зовсім, з огляду на ті бали, з якими виходили у фінал та суперфінал. Вважаю, що наша команда достойно виступила на цих Олімпійських іграх. Не все вийшло так, як ми хотіли, але думаю, що на 9 з 10 балів ми зробили.

— На Іграх у Пхьончхані ви поставили стрибок, який раніше не виконували. Тут так само було?

— Так, ми його не виконували на змаганнях раніше. Він дуже важко давався Саші, ми вперто над ним працювали. Він уже хотів опустити руки, а я йому кажу: Саша, давай, треба стрибати. Я йому сказав, навіть якщо його не доведеться виконувати, він допоможе тобі робити дещо легші стрибки. Ти станеш упевненішим.

Ми стрибали його вже вдосталь. Ми закріпили його на останньому контрольно-тренувальному зборі у США. І почали його пробувати буквально на контрольному зборі перед Олімпійськими іграми. Він його пострибав 2-3 дні. Не було жодного приземлення (вдалого. – Ред.). І два приземлення він показав лише сьогодні: перше на тренуванні, і – під час змагань. Трохи глибоке приземлення було, але воно вийшло. Я вважаю, що судді його правильно оцінили – можна було 118 або 117, але так.

Абраменко у Пекіні

Фото: Getty Images

— Як називається цей стрибок?

— Потрійне сальто з трьома гвинтами.

У команді було багато хворих на коронавірус, як вдалося уберегти Абраменка?

— Знаєте, єдиний, хто не захворів у нашій команді – це Абраменко, а ще наш лікар і я. Але Саша у нас кінь, найміцніший та найсильніший. Хвороба його не взяла. У мене теж була якась слабкість, сухість в горлі, але я розумів, що якщо ще й я захворію, буде взагалі дуже погано. Я говорив собі, що не маю права захворіти. Слава Богу, все обійшлося.

— Ви поїхали з України ще у грудні минулого року. Виходить, що ви зробили сім’ї та всій країні чудовий новорічний подарунок?

— Ми це зробили разом. Це заслуга всієї команди, всієї країни. Це величезна підтримка та емоції. Ми завжди відчували їх.

Читайте
Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця - Абраменко

Фото: НОК, Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка