Саша у нас кінь, хвороба його не взяла: Аблаєв про спалах Covid та срібло Абраменка

Тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв та наставник новоспеченого віцечемпіона Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Олександра Абраменка поділився своїми емоціями після суперфіналу в лижній акробатиці.

У коментарі Фактам ICTV Аблаєв також розповів про нереалізовані сподівання у Пекіні, спалах коронавірусу та стрибок Абраменка.

— Надзвичайні емоції. На початку всіх змагань тут у нас були великі труднощі. Ми не змогли виступити на командних змаганнях – для нас це було великим ударом. Усі ці чотири роки я збирав та готував команду саме до командних змагань. Для мене дуже важливо було виграти перші командні змагання на Олімпіаді. Але, на жаль, Covid вніс свої корективи. Ми прилетіли зі зборів у Пекін з червоної зони в зелену. Ми всі були здорові. Перші п’ять днів у всіх були негативні тести. А потім просто один за одним почалися позитивні тести, і ми не змогли виставити команду.

Ми привезли п’ять конкурентоспроможних спортсменів, котрі реально могли боротися не просто за медаль. Кожен день я жив думкою, щоб виграти саме золото на змаганнях. Але ми не змогли взяти участі, бо нам не вистачило спортсменів.

Хлопців випустили в день змагань з карантину. Вони бігли сюди на тренування. Саша Окіпнюк – молодець, кваліфікувався. І сьогодні він мав бути у суперфіналі, адже стрибнути back/double full-double full-full в ноги з невеличкою похибкою – це, за всіма підрахунками, мінімум 125-124 бали. Але його опустили. На жаль, із суддями не посперечаєшся, нехай це буде на їхній совісті. Потім відіграємося.

— Завмерло серце, коли в Абраменка було 116 балів?

– Завмерло дуже. Тобто у мене було таке відчуття 50/50, що буде медаль. Я розумів, що це не дуже багато. Зовсім, з огляду на ті бали, з якими виходили у фінал та суперфінал. Вважаю, що наша команда достойно виступила на цих Олімпійських іграх. Не все вийшло так, як ми хотіли, але думаю, що на 9 з 10 балів ми зробили.

— На Іграх у Пхьончхані ви поставили стрибок, який раніше не виконували. Тут так само було?

— Так, ми його не виконували на змаганнях раніше. Він дуже важко давався Саші, ми вперто над ним працювали. Він уже хотів опустити руки, а я йому кажу: Саша, давай, треба стрибати. Я йому сказав, навіть якщо його не доведеться виконувати, він допоможе тобі робити дещо легші стрибки. Ти станеш упевненішим.

Ми стрибали його вже вдосталь. Ми закріпили його на останньому контрольно-тренувальному зборі у США. І почали його пробувати буквально на контрольному зборі перед Олімпійськими іграми. Він його пострибав 2-3 дні. Не було жодного приземлення (вдалого. – Ред.). І два приземлення він показав лише сьогодні: перше на тренуванні, і – під час змагань. Трохи глибоке приземлення було, але воно вийшло. Я вважаю, що судді його правильно оцінили – можна було 118 або 117, але так.

— Як називається цей стрибок?

— Потрійне сальто з трьома гвинтами.

У команді було багато хворих на коронавірус, як вдалося уберегти Абраменка?

— Знаєте, єдиний, хто не захворів у нашій команді – це Абраменко, а ще наш лікар і я. Але Саша у нас кінь, найміцніший та найсильніший. Хвороба його не взяла. У мене теж була якась слабкість, сухість в горлі, але я розумів, що якщо ще й я захворію, буде взагалі дуже погано. Я говорив собі, що не маю права захворіти. Слава Богу, все обійшлося.

— Ви поїхали з України ще у грудні минулого року. Виходить, що ви зробили сім’ї та всій країні чудовий новорічний подарунок?

— Ми це зробили разом. Це заслуга всієї команди, всієї країни. Це величезна підтримка та емоції. Ми завжди відчували їх.

Фото: НОК, Getty Images