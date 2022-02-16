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Українську лижницю Камінську відсторонили від Ігор-2022 через допінг

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Валентина Камінська

Українська лижниця Валентина Камінська отримала позитивний результат тесту на анаболічний андрогенний стероїд і два стимулятори на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA) у середу, 16 лютого.

Усі три речовини входять до забороненого списку WADA. Зазначається, що зразок взяли під час антидопінгового контролю під час змагань 10 лютого в китайському Чжанцзякоу.

— Спортсменка була поінформований про справу та тимчасово відсторонена до вирішення питання зі Всесвітньім антидопінговим кодексом та антидопінговими правилами МОК, що застосовуються до зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, – йдеться в повідомленні.

34-річна Камінська має право вимагати аналізу проби B, а також може оскаржити відсторонення в Антидопінговому відділі Спортивного арбітражного суду (CAS).

На зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні Камінська стала 79-ю у класичних перегонах на 10 км та посіла 70-му сходинку у спринті.

Камінська стала другою спортсменкою з позитивним результатом тесту в Пекіні після іранського гірськолижника Хоссейна Савеха-Шемшакі, якого минулого тижня тимчасово відсторонили.

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Джерело: ITA

Фото: Valentyna Kaminska

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