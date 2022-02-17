У Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2021/22 у вівторок, 15 лютого, стартувала вирішальна серія плей-оф на вибування. До стадії 1/8 фіналу турніру потрапили по дві найкращі команди з кожної групи.
У поточному сезоні Ліги чемпіонів на стадії групового етапу Україна була представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо. Але обидві команди посіли четверті сходинки у своїх квартетах та завершили виступи у єврокубках.
Фінальний матч ЛЧ у 2022 році мала прийняти Альянц Арена у Мюнхені, але через зміну проведення фіналу-2020, кожен із попередньо запланованих господарів фіналу приймають фінал наступного сезону. Тому фінал Ліги чемпіонів-2022 має відбутися у Санкт-Петербурзі на Зеніт-Арені 28 травня. Цей стадіон вміщує трохи більше 60 тис. глядацьких місць.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів плей-оф раунду Ліги чемпіонів 2021/22.
1/8 фіналу
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Челсі. Аристократи у вирішальному матчі сезону-2020/21 обіграли інший англійський клуб Манчестер Сіті з рахунком 1:0.
Для лондонського клубу це була друга перемога у головному єврокубковому турнірі в історії.