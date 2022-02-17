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Ліга чемпіонів-2021/22: календар та результати матчів плей-оф

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
М'яч Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2021/22 у вівторок, 15 лютого, стартувала вирішальна серія плей-оф на вибування. До стадії 1/8 фіналу турніру потрапили по дві найкращі команди з кожної групи.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів на стадії групового етапу Україна була представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо. Але обидві команди посіли четверті сходинки у своїх квартетах та завершили виступи у єврокубках.

Фінальний матч ЛЧ у 2022 році мала прийняти Альянц Арена у Мюнхені, але через зміну проведення фіналу-2020, кожен із попередньо запланованих господарів фіналу приймають фінал наступного сезону. Тому фінал Ліги чемпіонів-2022 має відбутися у Санкт-Петербурзі на Зеніт-Арені 28 травня. Цей стадіон вміщує трохи більше 60 тис. глядацьких місць.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів плей-оф раунду Ліги чемпіонів 2021/22.

1/8 фіналу

15.02.2022
22.00 Спортінг 0:5 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ 1:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид
16.02.2022
22.00 Зальцбург 1:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія
22.00 Інтер 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль
22.02.2022
22.00 Вільярреал _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі _:_ Лілль
23.02.2022
22.00  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко _:_ Манчестер Юнайтед
22.00 Бенфіка _:_ Аякс
8.03.2022
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія _:_ Зальцбург
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль _:_ Інтер
9.03.2022
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті _:_ Спортінг
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
15.03.2022
22.00 Аякс _:_ Бенфіка
22.00 Манчестер Юнайтед _:_  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко
16.03.2022
22.00 Лілль _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі
22.00 Аякс _:_ Бенфіка

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Челсі. Аристократи у вирішальному матчі сезону-2020/21 обіграли інший англійський клуб Манчестер Сіті з рахунком 1:0.

Для лондонського клубу це була друга перемога у головному єврокубковому турнірі в історії.

Фото: Depositphotos

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