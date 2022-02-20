Сьогодні, 20 лютого, у Пекіні офіційно завершуються зимові Олімпійські ігри-2022. Останні медалі сьогодні розіграли у керлінгу, лижних перегонах, бобслеї та хокеї з шайбою. Початок церемонії закриття стартує о 14.00 за київським часом.

Дійство відбувається на Національному стадіоні Пекіна, відомому також як Пташине гніздо. Там же відбулася й церемонія відкриття змагань 4 лютого.

Стежити за подіями на Олімпійських іграх-2022 можна також онлайн під час прямої трансляції на UA: Перший.

Чим та як дивуватимуть організатори Ігор-2022 відвідувачів та учасників змагань тримали у секреті.

Україну на змаганнях представляли 45 спортсменів у 12 видах спорту. На жаль, через коронавірус взяти участь в Іграх у Пекіні вдалося не всім.

Єдину медаль зимової Олімпіади-2022 у Пекіні в скарбничку збірної України завоював фристайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці.

З результатами медального заліку Олімпійських ігор-2022 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.