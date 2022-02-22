УЄФА може позбавити Санкт-Петербург фіналу ЛЧ через російську агресію – ЗМІ

Через російську агресію щодо України УЄФА розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів у 2022 році із Санкт-Петербурга.

Іспанське видання RMC стверджує, що “геополітика може змінити плани УЄФА”.

— УЄФА дуже уважно ставиться до конфлікту в Україні, після визнання терористичних угрупувань президентом РФ Володимиром Путіним. Ескалація хвилює міжнародну політику і може вплинути на футбольні змагання. Таким чином, фінал Ліги чемпіонів може бути перенесений, оскільки він запланований на 28 травня на Газпром-Арені в Санкт-Петербурзі, – пише ресурс.

За даними англійської преси, фінал можуть перенести до Лондона на Вемблі.

У минулому сезоні фінал вже переносили зі Стамбула через ситуацію з коронавірусом у Туреччині. Британська влада фактично внесла країну в червоний список для її жителів, таким чином не дозволивши прихильникам Манчестер Сіті та Челсі поїхати туди. Матч зрештою відбувся в Порту, а перемогу здобули аристократи.

Згодом британське видання The Daily Mail з посилання на пресслужбу УЄФА зазначає, що організація поки не планує переносити фінал.

— УЄФА постійно і уважно стежить за ситуацією. Наразі змінювати місце проведення не планується, – повідомили в європейському футбольному органі.

21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що сьогодні вдень міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалять санкції проти Росії у зв’язку з її визнанням терористичних “ДНР” та “ЛНР”, а також рішенням про введення військ у регіони.

Джерело: RMC, Daily Mail