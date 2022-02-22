Міністри закордонних справ Євросоюзу у вівторок вдень ухвалять санкції проти Росії у зв’язку з її визнанням терористичних “ДНР” та “ЛНР”, а також рішенням про введення військ у регіони.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Боррель не назвав введення Москвою військ на окупований Донбас повномасштабним вторгненням, але наголосив, що ЄС вважає цей регіон територією Києва. Дипломат наголосив, що російські війська перебувають на українській землі.

Перед проведенням форуму міністрів у Парижі Жозеп Боррель заявив, що відповідь Євросоюзу буде у вигляді санкцій, масштаби яких вирішать міністри. Глава європейської дипломатії очікує, що держави-члени дійдуть одностайного рішення.

Наголошується, що є країни, які виступають за обмежені санкції проти РФ.

Раніше постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Сполучене Королівство оголосить про нові санкції проти Росії у зв’язку з її рішенням визнати незалежність терористичних “ДНР” та “ЛНР”.

21 лютого ввечері президент Росії Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки РФ. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.