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Свободу Україні! Видання Bild змінюватиме лого Газпрому на футболках Шальке

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шальке

Керівництво німецького таблоїду Bild ухвалило рішення закривати логотип російської компанії Газпром на футболках футбольного клубу Шальке гаслом Свободу Україні!

Видання повідомило, що цензуруватиме всі знімки в друкованих номерах і на сайті, на яких будуть зображені гравці футбольної команди Шальке 04.

— Ми маємо дивитися рекламу Газпрому по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. Ми бачимо Шальке у футболках Газпрому, ніби ця компанія з 2007 року була нормальним рекламним партнером, а не фінансистом російської держвлади. Отже, і війни, — йдеться у заяві редакції.

Російський Газпром – спонсор гельзенкірхенського клубу з 2007 року. Контракт цієї компанії із Шальке діє до 2025 року.

Російська компанія платить команді €9 млн на рік, що виступає в другій Бундеслізі. Якщо Шальке вдасться повернутися до Бундесліги, то клуб отримуватиме €15 млн на рік і ще €3 млн як бонус.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” квазіформувань “ДНР” та “ЛНР”.

На тлі порушення української цілісності та суверенності владою РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін призупиняє сертифікацію газопроводу Північний потік-2, оператором якого є дочірня компанія Газпрому.

Джерело: Bild

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