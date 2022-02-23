Керівництво німецького таблоїду Bild ухвалило рішення закривати логотип російської компанії Газпром на футболках футбольного клубу Шальке гаслом Свободу Україні!

Links: @BILD will Schalkes Trikot-Sponsor Gazprom (“Putins Werbung”) in der eigenen Berichterstattung künftig mit “FREIHEIT für die UKRAINE” überkleben. Rechts: @BILD will mit dem Verkauf von Schalke-Gazprom-Trikots weiter Geld verdienen. Mehr dazu hier: https://t.co/lG2zAVOUAi pic.twitter.com/cStdleRGmV — BILDblog (@BILDblog) February 23, 2022

Видання повідомило, що цензуруватиме всі знімки в друкованих номерах і на сайті, на яких будуть зображені гравці футбольної команди Шальке 04.

— Ми маємо дивитися рекламу Газпрому по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. Ми бачимо Шальке у футболках Газпрому, ніби ця компанія з 2007 року була нормальним рекламним партнером, а не фінансистом російської держвлади. Отже, і війни, — йдеться у заяві редакції.

Російський Газпром – спонсор гельзенкірхенського клубу з 2007 року. Контракт цієї компанії із Шальке діє до 2025 року.

Російська компанія платить команді €9 млн на рік, що виступає в другій Бундеслізі. Якщо Шальке вдасться повернутися до Бундесліги, то клуб отримуватиме €15 млн на рік і ще €3 млн як бонус.

In some interesting news from Germany, BILD are refusing to show Schalke’s Russian shirt sponsor Gazprom in their paper or on their website, instead replacing the logo with a “Freedom for Ukraine” message pic.twitter.com/i8LWBNrEuY — FootballJOE (@FootballJOE) February 23, 2022

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” квазіформувань “ДНР” та “ЛНР”.

На тлі порушення української цілісності та суверенності владою РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін призупиняє сертифікацію газопроводу Північний потік-2, оператором якого є дочірня компанія Газпрому.