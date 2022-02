Керівництво німецького таблоїду Bild ухвалило рішення закривати логотип російської компанії Газпром на футболках футбольного клубу Шальке гаслом Свободу Україні!

Видання повідомило, що цензуруватиме всі знімки в друкованих номерах і на сайті, на яких будуть зображені гравці футбольної команди Шальке 04.

Російський Газпром – спонсор гельзенкірхенського клубу з 2007 року. Контракт цієї компанії із Шальке діє до 2025 року.

Російська компанія платить команді €9 млн на рік, що виступає в другій Бундеслізі. Якщо Шальке вдасться повернутися до Бундесліги, то клуб отримуватиме €15 млн на рік і ще €3 млн як бонус.

In some interesting news from Germany, BILD are refusing to show Schalke’s Russian shirt sponsor Gazprom in their paper or on their website, instead replacing the logo with a “Freedom for Ukraine” message pic.twitter.com/i8LWBNrEuY

— FootballJOE (@FootballJOE) February 23, 2022