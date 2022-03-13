Паралімпійська збірна України оновила рекорд за кількістю здобутих медалей на Паралімпійських іграх. У Пекіні наша команда виборола 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Це дозволило синьо-жовтим посісти друге місце в підсумковому медальному заліку. Українців випередили лише господарі змагань – китайці, у яких 61 нагорода (18-20-23). Замкнула трійку лідерів медального заліку Канада – 25 нагород (8-6-11).

Для української збірної це найкращий результат в історії зимових Паралімпійських ігор. Також українська команда вперше завершила змагання на другому місці у медальному заліку. До цього рекордним було третє місце на Іграх у 2006 році.

На Паралімпіаді-2022 у Пекіні українці оновили відразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

Ще одне досягнення підкорилося українській параатлетці Оксані Шишковій, яка увійшла до трійки найтитулованіших спортсменок зимових Паралімпійських ігор-2022.

30-річна спортсменка змагалася у парабіатлоні та лижних перегонах, завоювала у Пекіні п’ять медалей: три золоті та дві срібні.

Шишкову випередили лише норвезький гірськолижник Єспер Педерсен (4-1-0) та американська лижниця Оксана Мастерс (3-4-0), яка народилася в Україні.

Для самої Шишкової ця Паралімпіада четверта у кар’єрі. Всього вона виграла 15 нагород із зимових Паралімпійських ігор.