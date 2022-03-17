Футбольна асоціація Уельсу повідомила, що національна команда 29 березня проведе товариський матч, щоб зібрати гроші для допомоги Україні, на територію якої вторглися російські війська.

До спеціального фонду увійдуть кошти від продажу квитків на матч, а також зібрані гроші до та під час поєдинку та пожертвування футболістів. Для власних фанатів валлійці також зробили функцію пожертвувань на офіційному сайті футбольної федерації.

Зустріч відбудеться у Кардіффі на стадіоні Кардіфф Сіті 29 березня о 19.45 за місцевим часом. Суперник Уельсу визначиться за підсумками матчу проти Австрії у плей-оф відбору чемпіонату світу-2022.

Якщо валлійці обіграють австрійську команду, то 29 березня проведуть спаринг з кимось із пари Швеція — Чехія. В разі, якщо вони поступляться Австрії, то тоді зіграють товариську зустріч із командою Шотландії.

— Пожертви, зроблені до та під час міжнародного матчу Cymru, допоможуть забезпечити їжу, воду, житло, медичну допомогу та захист, – йдеться у повідомленні Футбольної асоціації Уельсу.

Стадіон Кардіфф Сіті вміщує 33 тис. глядацьких місць та є домашньою ареною ФК Кардіфф Сіті.

Раніше ФІФА ухвалила рішення перенести півфінальний матч плей-оф кваліфікації до Мундіалю-2022 Шотландія – Україна на червень. Переможець зустрічі зіграє з Уельсом або Австрією. Фінальний матч шляху A за вихід на чемпіонат світу відбудеться у червні.

Джерело: Cymru