Виконком Української асоціації футболу під час чергового засідання затвердив рішення щодо дострокового завершення змагань УПЛ сезону-2021/2022. У пресслужбі УАФ зазначили, що адміністрація повідомить УЄФА про рішення, підкріплене протоколом № 141 від 26.04.2022.

Під час зібрання були затверджені календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України.

Нагородження призерів сезону-2021/22 відбуватися не буде. Остаточною була визначена турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років, зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Так, чемпіоном УПЛ-2021/22 визнано донецький Шахтар, віцечемпіоном – київське Динамо, а третє місце за Дніпром-1.

Відповідно, у наступному сезоні-2022/23 єврокубків заявки подаватимуть п’ять українських клубів. У Лізі чемпіонів донецький Шахтар та київське Динамо, у Лізі Європи – Дніпро-1, у Лізі конференцій – луганська Зоря та полтавська Ворскла.

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Фото: ФК Шахтар