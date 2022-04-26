Шахтар оголосять чемпіоном УПЛ, Кубок України не дограють – ЗМІ

Сьогодні, 26 квітня, відбулася зустріч представників української Прем’єр-ліги. З огляду на нинішню ситуацію, клуби УПЛ визнали поточну таблицю чемпіонату України остаточною.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, це рішення було одностайним. За чемпіонство донецького Шахтаря на зібранні проголосували всі, включно з київським Динамо.

Згідно із результатами поточної таблиці визначені клуби для участі у єврокубках. Всього у наступному євросезоні зіграють п’ять команд: Шахтар та Динамо у Лізі чемпіонів, Дніпро-1 – у Лізі Європи, Зоря та Ворскла – у Лізі конференцій.

До першої ліги ніхто не вилетить, а про можливий перехід команд з першого дивізіону до вищого вирішать 25 травня. Тоді ж і розглянуть дати початку наступного сезону-2022/23.

Розіграш Кубка України, наймовірніше, анулюють. Рішення щодо цього окремо прийматиме УАФ. Також виконком асоціації має остаточно затвердити і пропозицію клубів УПЛ щодо підсумків сезону 2021/22.

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Фото: ФК Шахтар

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Джерело: BurBuzz