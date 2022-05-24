Українка Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос-2022

Травень, 24 в 20:32

Друга ракетка України Ангеліна Калініна успішно подолала перше коло тенісного турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

У стартовому раунді змагань Калініна пройшла американську тенісистку Гейлі Баптіст. Гра тривала усього 39 хвилин, адже за рахунку 5:2 на користь українки Баптіст відмовилася далі продовжувати матч через травму.

При цьому для українки початок зустрічі розгортався на її користь, вона швидко повела у рахунку 4:0 і не віддала жодної своєї подачі. У другому колі Калініна зустрінеться зі ще однією представницею США Джессікою Пегулою, яка посідає 11-ту позицію у рейтингу WTA.

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Завдяки перемозі у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Калініна після завершення турніру забезпечить собі статус першої ракетки України, який з 2013 року утримувала Еліна Світоліна. Щодо Світоліної відомо, що вона пропустить решту поточного тенісного сезону через вагітність.

В основній сітці Ролан Гаррос-2022 виступали ще три українки – Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Марта Костюк, але всі вилетіли після першого матчу.

Цуренко програла першій ракетці світу Ізі Швьонтек (6:2, 6:0), Ястремська зачохлила ракетку після зустрічі з американкою Елісон Ріск (6:3, 6:3), а Костюк поступилася єгипетській тенісистці Маяр Шериф (6:3, 7:5).