Україна обіграла Шотландію та вийшла до фіналу відбору на ЧС-2022

Червень, 01 в 23:40

Збірна Україна здобула перемогу над командою Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Зустріч відбулася у Глазго на стадіоні Гемпден Парк та завершилася з рахунком 3:1 на користь синьо-жовтих.

Рахунок у матчі відкрили синьо-жовті на 33-й хвилині після точного удару Андрія Ярмоленко. Спершу Руслан Маліновський закинув м’яча з глибини до лінії воротарського штрафного майданчика, де Ярмоленко першим торканням обробив кулястого, а другим перекинув через воротаря.

Зараз дивляться

Після перерви українці зміцнили перевагу завдяки голу Романа Яремчука з пасу від Олександра Караваєва. Захисник Динамо відпасував до лінії воротарського, звідки Яремчук у боротьбі переправив м’яч у дальній кут воріт.

Під кінець зустрічі господарі скоротили відставання у рахунку після удару Каллума МакГрегора. Голкіпер Георгій Бущан не дуже впевнено зіграв на виході з воріт, відбивши кулаками м’яч на ногу Макгрегора, який пробив. Степаненко вибив, але м’яч у цьому моменті вже встиг перетнути лінію воріт.

Третій гол у ворота тартанової армії забив Артем Довбик. Олександр Зінченко видав гарний пас на форварда СК Дніпро-1, який вийшов віч-на-віч з голкіпером та пробив.

Таким чином володар останньої європейської путівки визначиться 5 червня у дуелі між командами України та Уельсу у Кардіффі.

Шотландія – Україна – 1:3