Збірна України мінімально поступилася Уельсу у матчі за вихід на ЧС-2022

Червень, 05 в 20:57

Збірна України поступилася команді Уельсу у фінальному матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу 2022 року. Гра у Кардіффі на стадіоні Кардіфф Сіті завершилася з рахунком 1:0 на користь драконів.

Синьо-жовті дуже активно розпочали зустріч і частіше атакували, але раз за разом валлійців виручав їхній досвідчений голкіпер Вейн Геннессі. 35-річний голкіпер Бернлі – безперечно герой цього матчу для своєї збірної та всього Уельсу.

В одній із перших атак Геннессі продемонтрував свою надійну гру після удару Романа Яремчука у нижній кут воріт. На екваторі першої половини зустрічі у лівий нижній кут пробивав Олександр Зінченко, але Геннессі і тут потягнув.

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Незадовго до зловісного голу у ворота синьо-жовтих хавбек Лідс Деніел Девіс заробив на собі стандарт неподалік штрафного майданчика гостей, отримавши по ногах від Маліновського.

Штрафний удар на 35-й хвилині виконав Гарет Бейл. М’яч після його удару зачепив голову Андрія Ярмоленка та влучив у сітку воріт Георгія Бущана.

А незадовго до перерви стався дуже дивний епізод з очевидним пенальті у ворота валлійців. Після контакту із Алленом на газоні опинився Ярмоленко – Андрій вибив м’яч у суперника, після чого Джо вдарив його по ногах. Арбітр матчу не пішов дивитися відеоповтор і після консультацій вказав на кутовий. У відповідь Ярмоленко лише саркастично усміхнувся.

Таким чином, останнім володарем путівки на Мундіаль-2022 у Катарі від Європи стала команда Уельсу. Для драконів це другий вихід до фінальної частини футбольного ЧС в історії. Вперше збірна Уельсу брала участь у чемпіонаті світу з футболу у далекому 1958 році.

Серед європейських збірних на ЧС-2022 виступатимуть Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.

13 та 14 червня розіграють ще дві путівки Перу – ОАЕ/Австралія, Коста-Ріка – Нова Зеландія.

Уельс – Україна – 1:0