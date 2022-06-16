Захисник збірної України серед номінантів премії Golden Boy-2022

Червень, 15 в 21:20

Захисник київського Динамо та збірної України Ілля Забарний опинився серед номінантів на премію Golden Boy-2022.

Загалом на це звання претендують 100 футболістів віком до 21 року. Список претендентів опублікувала італійська газета Tuttosport.

Конкуренцію українцю у голосуванні складе минулорічний переможець нагороди іспанський хавбек Педрі із каталонської Барселони, а також півзахисник Едуарду Камавінга з мадридського Реала, Ентоні Еланге з Манчестер Юнайтед, Джамалу Мусіалі з мюнхенської Баварії та Гаві з Барселони.

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Наразі одноосібним лідером у голосуванні йде 19-річний Камавінга, за якого проголосували майже 43% відвідувачів сайту. Другим йде 20-річний захисник леверкузенського Баєра П’єро Гінкепі, а замикає трійку лідерів 17-річний Гаві.

19-річний Забарний наразі замикає топ-5, поступаючись форварду італійської Роми Ніколі Залевські. Віддати свій голос можна за посиланням.

Ілля Забарний є вихованцем київського Динамо. За першу команду дебютував у вересні 2020 року. Відтоді закріпився в основному складі Динамо, а також, попри свій юний вік, став основним центрбеком національної збірної України. Портал Transfermarkt оцінює вартість Забарного в €15 млн.

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Забарний вдруге став претендентом на цю нагороду. Минулого сезону до списку номінантів також були включені українці Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Нагороду Golden Boy вручають від 2003 року. Її лауреатами раніше ставали Ліонель Мессі, Іско, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Поль Погба та інші.

Джерело: Tuttosport