Сили оборони уразили склад боєприпасів і шість пунктів управління РФ — Генштаб
17 серпня та в ніч проти 18 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей противника. Під ураження потрапили склад боєприпасів та пункти управління російських військ і безпілотників.
Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Удари по військових цілях РФ 18 серпня: що відомо
За даними Генштабу, Сили оборони уразили склад боєприпасів російських військ у районі Карлівки Донецької області.
Також українські військові завдали ударів по п’яти пунктах управління БпЛА противника.
Ураження зафіксовано у районах населених пунктів:
- Устинка Бєлгородської області РФ;
- Журавльовка Бєлгородської області РФ;
- Новоіванівка Запорізької області;
- Нове Запорізької області;
- Малі Щербаки Запорізької області.
Крім того, Сили оборони уразили пункт управління російських окупаційних військ у районі Тернів Донецької області.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня також відбулася масштабна атака безпілотників на Москву та Московську область.
Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що від вечора 17 серпня до 05:00 18 серпня у напрямку Московського регіону нібито летіли 620 БпЛА.
У Московській області після атаки спалахнула пожежа на логістичному комплексі Wildberries у районі Атлант-Парку.
Також у регіоні повідомляли про пошкодження торговельного павільйону, будівель РАГСу та автомобілів.
У російських пабліках поширювалася інформація і про можливу атаку на Московський НПЗ, однак офіційного підтвердження його ураження не було.