17 серпня та в ніч проти 18 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей противника. Під ураження потрапили склад боєприпасів та пункти управління російських військ і безпілотників.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удари по військових цілях РФ 18 серпня: що відомо

За даними Генштабу, Сили оборони уразили склад боєприпасів російських військ у районі Карлівки Донецької області.

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Також українські військові завдали ударів по п’яти пунктах управління БпЛА противника.

Ураження зафіксовано у районах населених пунктів:

Устинка Бєлгородської області РФ;

Журавльовка Бєлгородської області РФ;

Новоіванівка Запорізької області;

Нове Запорізької області;

Малі Щербаки Запорізької області.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління російських окупаційних військ у районі Тернів Донецької області.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня також відбулася масштабна атака безпілотників на Москву та Московську область.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що від вечора 17 серпня до 05:00 18 серпня у напрямку Московського регіону нібито летіли 620 БпЛА.

У Московській області після атаки спалахнула пожежа на логістичному комплексі Wildberries у районі Атлант-Парку.

Також у регіоні повідомляли про пошкодження торговельного павільйону, будівель РАГСу та автомобілів.

У російських пабліках поширювалася інформація і про можливу атаку на Московський НПЗ, однак офіційного підтвердження його ураження не було.

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